এবার আমির খানের তীব্র সমালোচনায় কঙ্গনা

বিনোদন ডেস্ক, ঢাকা প্রতিদিন.কম : ভারতের স্বাধীনতা দিবসের দিনে তুরস্কের ইস্তানবুলে এরদোগানের প্রাসাদ ঘুরে এলেন বলিউড সুপারস্টার আমির খান।

এদিন এরদোগানপত্নী তুরস্কের ফার্স্টলেডি এমিনি এরদোগানের আতিথেয়তা গ্রহণ করেন আমির।

বিষয়টিতে অনেক ভারতীয় এমন চটেছেন যে, অনেকেই আমির খানের সিনেমা বয়কটের ডাক দিয়েছেন। আমিরকে দেশদ্রোহী বলেছেন কেউ কেউ। এমনকি তিনি এখন ভারতের জন্য নিরাপদ নন বলেও মন্তব্য করেছেন অনেকে।

আমির বিরোধিতায় ঝড় উঠেছে দেশটির সোশ্যাল মিডিয়ায়।

এবার টুইটারে ‘মিস্টার পারফেকশনিস্ট’কে আক্রমণ করলেন বলিউডের আলোচিত অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত।

তিনি লিখেছেন, নানা কারণে এটি অবশ্যই চিন্তার বিষয়। কারণ আমির খান শুধু অভিনেতাই নন, ভারতের আরও অনেক কিছুর সঙ্গে যুক্ত তিনি। তার এই ‘ভণ্ডামি’র কারণে অনেকে আঘাত পেয়েছেন। তাই তাকে সব কিছু ব্যাখ্যা করতে হবে।

Hmmm this is definitely worrying on many levels, for India @aamir_khan isn’t just an actor he participates and involves himslef with this nation on many levels,he is a very big icon, he is coming across as a hypocrite now he must explain his actions because many are hurt ? https://t.co/Grta2Cm8EZ

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 17, 2020

উল্লেখ্য, কাশ্মীর ইস্যুতে পাকিস্তানকে খোলাখুলি সমর্থন করেছেন তুরস্কের রাষ্ট্রপতি রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান। সে কারণে তুরস্কের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক সুখকর নয়।

ভারতের বন্ধু ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর দিল্লি সফরকালে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসেছিলেন অনেক বলিউড তারকা। বিগবি অমিতাভ বচ্চনসহ অনেকেই নেতানিয়াহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু ওই অনুষ্ঠানে হাজির হননি আমির খান।

অথচ সেই আমির ভারতবিরোধী রাষ্ট্র তুরস্কের ফার্স্টলেডির সঙ্গে খোশগল্পে মজেছেন। বিষয়টি মেনে নিতে পারছেন না ভারতীয়রা।

আমিরের সমালোচনায় ওঠেপড়ে লেগেছেন ভারতীয় নেটিজেনরা। এবার সেই সমালোচনার আগুনে ঘি ঢাললেন বলিকুইন কঙ্গনা।

